В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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ЧП произошло вечером в среду. Можно лишь предполагать, какой стресс пришлось пережить пассажирам, находившимся во время падения в маршрутке.

Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Светлогорском районе, сообщает belta.by.

ДТП произошло на дороге Р31. Микроавтобус Mercedes Sprinter направлялся со стороны Минска в Мозырь.

В какой-то момент водитель не смог справиться с возникшей ситуацией, в итоге маршрутка съехала в кювет, где опрокинулась.

По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал и не был госпитализирован.