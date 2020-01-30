КП Беларусь
В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась
Маршрутка опрокинулась около шести часов вечера 29 января
В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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ЧП произошло вечером в среду. Можно лишь предполагать, какой стресс пришлось пережить пассажирам, находившимся во время падения в маршрутке.
Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Светлогорском районе, сообщает belta.by.
ДТП произошло на дороге Р31. Микроавтобус Mercedes Sprinter направлялся со стороны Минска в Мозырь.
В какой-то момент водитель не смог справиться с возникшей ситуацией, в итоге маршрутка съехала в кювет, где опрокинулась.
По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал и не был госпитализирован.