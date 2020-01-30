2020-01-30T10:48:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась

Маршрутка опрокинулась около шести часов вечера 29 января
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась.В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

ЧП произошло вечером в среду. Можно лишь предполагать, какой стресс пришлось пережить пассажирам, находившимся во время падения в маршрутке.

Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Светлогорском районе, сообщает belta.by.

ДТП произошло на дороге Р31. Микроавтобус Mercedes Sprinter направлялся со стороны Минска в Мозырь.

В какой-то момент водитель не смог справиться с возникшей ситуацией, в итоге маршрутка съехала в кювет, где опрокинулась.

По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал и не был госпитализирован.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась
Футболисты брестского «Динамо» подрались с игроками «Слована»
Лукашенко поручил договориться с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь
«Быў такі час, загінуўшых хавалі ў любым месцы»: в Глубокском районе нашли человеческие останки времен ВОВ
«Брал из сейфа по $100 - 200»: за год пасынок потратил $5 тысяч из сбережений отчима
Пенсионерам и инвалидам разрешат торговать на рынках Минска бесплатно
Фотофакт. На трассе под Ивацевичами разбилась машина спасателей: есть пострадавшие
В прошлом году в Беларуси выявлено 50 тысяч заболевших раком: на тысячу больше, чем в 2018-м
Видеофакт. В Кобрине ГАИ остановила водителя-бесправника, а его пассажир обматерил гаишника и полез в драку
"Вернулись с острова". Двух могилевчан госпитализировали, чтобы проверить на коронавирус
Тройное ДТП в Минске: три человека госпитализированы
В Новогрудке в рыбных консервах обнаружили личинки гельминтов
Видеофакт: 9-летний мальчик угнал авто у папы, сел за руль... и поехал в школу!
31-летнего жителя Марьиной Горки убили, его тело ищут в реке
На 30 января объявлен оранжевый уровень опасности
Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн