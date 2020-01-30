КП Беларусь
«Белпочта» увеличила стоимость некоторых услуг
Часть услуг «Белпочты» подорожала с 30 января
«Белпочта» увеличила стоимость некоторых услуг.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Некоторые услуги РУП «Белпочта» с 30 января стали дороже. Увеличилась стоимость некоторых услуг по пересылке почты по территории Беларуси.
Стоимость пересылки заказного письма массой до 20 граммов для физических лиц увеличилась на 8 копеек и составляет 1 рубль 98 копеек, для юридических лиц - 2 рубля 4 копейки, сообщает belta.by.
Примерно на 5% выросли тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений Е-commerce, услуги линейки "Комфорт", услуги "Почтовый курьер”.
Стоимость универсальных услуг «Белпочты» осталась прежней.