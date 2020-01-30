КП Беларусь
Новый замглавы Администрации президента начинал в совхозе "Калиновский" на Могилевщине
Лукашенко назначил экс-директора Института экономики НАН Беларуси заместителем главы Администрации президента
Лукашенко назначил экс-директора Института экономики НАН Беларуси Валерия Бельского заместителем главы Администрации президента. Фото: economics.basnet.by.
Изменить размер текста:
Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента. Им стал бывший директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский, сообщает Телеграм-канал “Пул первого”.
В 90-х Валерий Бельский начинал главным экономистом в совхозе “Калиновский” на Могилевщине, в Белыничском районе.
Затем работал в том числе в БелНИИ аграрной экономики, Институте аграрной экономики НАН Беларуси, в 2012 - 2015 годах был помощником члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, работал в Москве, сообщает aw.belal.by.
Валерию Ивановичу Бельскому 51 год.