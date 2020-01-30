В Могилеве коронавирус не подтвердился

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Двое могилевчан недавно вернулись с отдыха на побережье Китая и обратились к врачам на всякий случай, чтобы провериться.Температура выше 37 градусов не поднималась, но их госпитализировали для выяснения диагноза и проверки в лабораторных условиях. Обратился за помощью и еще один могилевчанин, вернувшийся не так давно из Китая.

30 января стало известно, что коронавирус у троих могилевчан не подтвердился. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Мы писали и о других госпитализациях для проверки на коронавирус. Несколько дней назад в Беларусь вернулась минчанка Марина с подругой и решила удостовериться, что здорова. Их госпитализировали. По результатам оказалось, что у Марины воспаление легких.