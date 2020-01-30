2020-01-30T12:30:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилеве коронавирус не подтвердился

Накануне трех могилевчан госпитализировали, чтобы проверить на коронавирус
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Могилеве коронавирус не подтвердился.В Могилеве коронавирус не подтвердился.Фото: Раиса ЮДИНА
Изменить размер текста:

Двое могилевчан недавно вернулись с отдыха на побережье Китая и обратились к врачам на всякий случай, чтобы провериться.Температура выше 37 градусов не поднималась, но их госпитализировали для выяснения диагноза и проверки в лабораторных условиях. Обратился за помощью и еще один могилевчанин, вернувшийся не так давно из Китая.

30 января стало известно, что коронавирус у троих могилевчан не подтвердился. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Мы писали и о других госпитализациях для проверки на коронавирус. Несколько дней назад в Беларусь вернулась минчанка Марина с подругой и решила удостовериться, что здорова. Их госпитализировали. По результатам оказалось, что у Марины воспаление легких.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко провел ряд назначений: кто теперь новый Управделами президента, посол в Китае и мэр Витебска
Генпрокурор высказался о «сахарном деле»
Виталий Щербо: Лукашенко больше 25 лет на троне, и если бы не он, была бы страна в заднице
В Могилеве коронавирус не подтвердился
Новый замглавы Администрации президента начинал в совхозе "Калиновский" на Могилевщине
«Белпочта» увеличила стоимость некоторых услуг
В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась
Футболисты брестского «Динамо» подрались с игроками «Слована»
Лукашенко поручил договориться с Казахстаном о поставках нефти в Беларусь
«Быў такі час, загінуўшых хавалі ў любым месцы»: в Глубокском районе нашли человеческие останки времен ВОВ
«Брал из сейфа по $100 - 200»: за год пасынок потратил $5 тысяч из сбережений отчима
Пенсионерам и инвалидам разрешат торговать на рынках Минска бесплатно
Фотофакт. На трассе под Ивацевичами разбилась машина спасателей: есть пострадавшие
В прошлом году в Беларуси выявлено 50 тысяч заболевших раком: на тысячу больше, чем в 2018-м
Видеофакт. В Кобрине ГАИ остановила водителя-бесправника, а его пассажир обматерил гаишника и полез в драку
"Вернулись с острова". Двух могилевчан госпитализировали, чтобы проверить на коронавирус
Тройное ДТП в Минске: три человека госпитализированы
В Новогрудке в рыбных консервах обнаружили личинки гельминтов
Видеофакт: 9-летний мальчик угнал авто у папы, сел за руль... и поехал в школу!
31-летнего жителя Марьиной Горки убили, его тело ищут в реке
На 30 января объявлен оранжевый уровень опасности
Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн