2020-01-30T13:09:43+03:00
Спорт
КП Беларусь

Виталий Щербо: Лукашенко больше 25 лет на троне, и если бы не он, была бы страна в заднице

Олимпийский чемпион и ныне бизнесмен высказал интересное мнение о четырех президентах США и об одном президенте Беларуси
Захар ПЛАТОНОВ
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В 1998 году Виталий Щербо открыл свою школу в Лас-Вегасе. Фото: личный архивВ 1998 году Виталий Щербо открыл свою школу в Лас-Вегасе. Фото: личный архив
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Шестикратный олимпийский чемпион 1992 года (единственный в истории спортсмен не пловец, выигравший 6 золотых наград на одних Играх) Виталий Щербо, который в конце 1990-х переехал жить в США, в интервью «Трибуне» высказал интересное мнение о белорусском и американских главах государств.

- При ком из президентов США вам работалось лучше всего?

- Не поверишь, но при Билле Клинтоне. В Америке считают, что он все развалил и является одним из худших президентов в истории страны. Не знаю. Мне при нем было очень спокойно. Что о других могу сказать? У Буша, наверное, IQ меньше, чем у среднего школьника. Просто ноль. Вообще не воспринимаю его в качестве президента. Про Обаму промолчу, хотя его некоторые люди любят. Ну а Трамп... Человек просто делает бизнес через твиттер и фейсбук. Что еще тут можно сказать? Разве это президент? Уж лучше любой другой политик, чем он.

- Трампа и Лукашенко можно в чем-нибудь сравнить?

- Не надо сравнивать с Лукашенко. У него все по-другому. Пускай его считают тираном, жестким руководителем, тянущим все под себя, но это далеко не так. Человек больше 25 лет на троне, и если бы не он, то была бы страна в заднице. Конечно, и он совершает много глупостей, сам себя подставляет, чуть ли не своего младшего сына готовит к президентству, но если бы на месте Лукашенко был бы кто-то другой, то было бы еще хуже. Я знаком с ним лично - даже водку вместе пили - и считаю его умным человеком. Альтернативы ему не вижу. Лучше Лукашенко, чем непонятно кто, - сказал Щербо.

Ранее Виталий Щербо рассказывал KP.BY, как общался с Александром Лукашенко:

- Да, Александр Лукашенко на встрече перед чемпионатом мира даже свой телефон мне на кусочке бумаги записал, сказал, что могу звонить в любое время. Спрашивал, что нужно.

- Обычно, когда так спрашивают, все стесняются что-то сказать…

- Я мог попросить, но не для себя - только для зала. Обычно тренеры говорили: скажи, что зал у нас старый, снаряды еще с 1960-х годов. Условия действительно были так себе. И президент всегда быстро помогал, даже перевыполнял то, о чем просили.

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