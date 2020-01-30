2020-01-30T13:36:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокурор высказался о «сахарном деле»

Александр Конюк прокомментировал «некоторые вещи, они сейчас на слуху у всей республики»
Сергей ДЕМИДОВ
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Генпрокурор высказался о «сахарном деле»?Генпрокурор высказался о «сахарном деле»?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Напомним, «Комсомолка» уже задавала 7 наивных вопросов о возврате самолета Минск - Мюнхен. Многих заинтересовала новость о том, что самолет вернули из воздушного пространства Польши, посадили в Гродно, чтобы снять с борта нескольких человек…

По неофициальной информации, один из задержанных - директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Позже возник и еще один вопрос: на рабочих местах нет всех четверых руководителей сахарных заводов Беларуси?

По неофициальной информации, двух директоров сняли с самолета, который вернули в Минск, но нет на работе и еще двоих руководителей...

- Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло - это опять-таки, это внешняя дебиторская задолженность, - отметил Александр Конюк.

По его словам, речь идет о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими. Это одна из очень серьезных областей работы прокуратуры… Мы отвечаем все больше и больше за экономику, это важно».

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