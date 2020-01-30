Лукашенко провел ряд назначений: кто теперь новый Управделами президента, посол в Китае и мэр Витебска
Как уже писала “Комсомолка”, замглавы Администрации президента назначен Валерий Бельский. Новый замглавы Администрации президента начинал в совхозе "Калиновский" на Могилевщине.
Кроме того, 30 января Александр Лукашенко назначил в том числе нового Управделами, мэра Витебска, посла Беларуси в Китае.
Заместителем Управляющего делами президента назначен Геннадий Богдан, директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента - Игорь Кудревич, сообщает president.gov.by.
Президент также согласился на назначение Вадима Зарянкина председателем Витебского горисполкома, Андрея Филановича - главой администрации Московского района Бреста, Алексея Римашевского - гендиректором ОАО "Минский завод колесных тягачей", Дмитрия Соколовского - гендиректором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников.
Николай Снопков назначен послом Беларуси в КНР.