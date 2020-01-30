2020-01-30T14:27:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко провел ряд назначений: кто теперь новый Управделами президента, посол в Китае и мэр Витебска

Заместителем главы Администрации президента назначен экономист Валерий Бельский, а в Китай отправится его предшественник
Сергей ДЕМИДОВ
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Лукашенко провел ряд назначений: новый Управделами, посол в Китае, мэр Витебска и другие. Фото: belta.by.Лукашенко провел ряд назначений: новый Управделами, посол в Китае, мэр Витебска и другие. Фото: belta.by.
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Как уже писала “Комсомолка”, замглавы Администрации президента назначен Валерий Бельский. Новый замглавы Администрации президента начинал в совхозе "Калиновский" на Могилевщине.

Кроме того, 30 января Александр Лукашенко назначил в том числе нового Управделами, мэра Витебска, посла Беларуси в Китае.

Заместителем Управляющего делами президента назначен Геннадий Богдан, директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента - Игорь Кудревич, сообщает president.gov.by.

Президент также согласился на назначение Вадима Зарянкина председателем Витебского горисполкома, Андрея Филановича - главой администрации Московского района Бреста, Алексея Римашевского - гендиректором ОАО "Минский завод колесных тягачей", Дмитрия Соколовского - гендиректором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников.

Николай Снопков назначен послом Беларуси в КНР.

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