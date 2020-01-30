КП Беларусь
В Белорусской армии началась внезапная комплексная проверка боеготовности
Распоряжение об этом отдал министр обороны Беларуси
В белорусской армии началась внезапная комплексная проверка боеготовности. Фото: mil.by.
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30 января 2020 года в Беларуси началась внезапная комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил.
Произошло это по распоряжению министра обороны под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны.
Главная цель проверки - определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, сообщает mil.by.
Уточняется, что для воинских частей и подразделений Вооруженных сил - это тест готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.
Действия пройдут на полигонах и других участках местности.