В Белорусской армии началась внезапная комплексная проверка боеготовности

Распоряжение об этом отдал министр обороны Беларуси

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30 января 2020 года в Беларуси началась внезапная комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил.

Произошло это по распоряжению министра обороны под руководством начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны.

Главная цель проверки - определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, сообщает mil.by.

Уточняется, что для воинских частей и подразделений Вооруженных сил - это тест готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.

Действия пройдут на полигонах и других участках местности.