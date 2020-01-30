Генпрокуратура предложила освобождать взяточников от наказания после явки с повинной

Генпрокуратура Беларуси предложила освобождать взяточников от наказания после явки с повинной. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Комплекс предложенных мер по борьбе с коррупцией еще предстоит хорошенько изучить

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Генпрокуратура Беларуси предложила комплекс мер по борьбе с коррупцией по поручению президента страны.

В ближайшее время все эти возможные в будущем меры планируется тщательно изучить.

Например, возможность освобождения взяткополучателя от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил в компетентные органы о содеянном, сообщает sb.by.

Он должен сразу прийти с повинной, не совершив никакого другого преступления.

Освобождение от уголовной ответственности будет возможно лишь при активном содействии расследованию и возвращении незаконно полученного.