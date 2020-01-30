В Беларуси на коронавирус обследован 121 человек
В Беларуси разработаны меры по предупреждению распространения коронавируса.
Министерство здравоохранения отслеживает эпидситуацию и проводит лабораторную диагностику всех возможных клинических случаев.
В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследованы 74 человека, из них 25 - граждане КНР, 6 - Украины, остальные - граждане Беларуси, сообщает minzdrav.gov.by.
В основном обследованные приехали из Китая. Кроме того, те, кто прибыл в Национальный аэропорт 29 января, и находился на территории КНР, были обследованы на наличие нового варианта коронавируса (47 человек). Новый коронавирус 2019-nCoV не выявлен.
Обнаружен один случай вируса гриппа В, три случая гриппа А(H1N1), риновируса, три случая микоплазмы пневмонии, один случай смешанного гриппа(грипп А и микоплазма пневмонии).
По состоянию на утро 30 января в работе еще 18 образцов.
Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 суток.