В Беларуси на коронавирус обследован 121 человек

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В Беларуси разработаны меры по предупреждению распространения коронавируса.

Министерство здравоохранения отслеживает эпидситуацию и проводит лабораторную диагностику всех возможных клинических случаев.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследованы 74 человека, из них 25 - граждане КНР, 6 - Украины, остальные - граждане Беларуси, сообщает minzdrav.gov.by.

В основном обследованные приехали из Китая. Кроме того, те, кто прибыл в Национальный аэропорт 29 января, и находился на территории КНР, были обследованы на наличие нового варианта коронавируса (47 человек). Новый коронавирус 2019-nCoV не выявлен.

Обнаружен один случай вируса гриппа В, три случая гриппа А(H1N1), риновируса, три случая микоплазмы пневмонии, один случай смешанного гриппа(грипп А и микоплазма пневмонии).

По состоянию на утро 30 января в работе еще 18 образцов.

Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 суток.