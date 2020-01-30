Хоккей в стиле рок: минское «Динамо» в веселом матче уступило «Автомобилисту»

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Минское «Динамо» провело очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ – в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Напомним, «зубры» после поражения во вторник от СКА (0:5) лишились даже теоретических шансов на плей-офф – теперь остается доигрывать сезон, чтобы хотя бы финишировать не на последнем месте.

В первом периоде хозяева повели в счете и к первому перерыву сохранили минимальное преимущество. На старте второго периода «Динамо» благодаря индивидуальным действиям Ковыршина и Павловича сумело выйти вперед. Но «Автомобилист» сразу активизировался и быстро вновь вышел вперед. Похожая игра была в третьем периоде – команды обменивались шайбами за короткий промежуток времени. В итоге к завершению третьего периода на табло был счет 5:5. Игра продолжилась в овертайме, но уже на первых секундах Голышев принес победу «Автомобилисту».

Хоть «Динамо» и забросило пять шайб (как за все три предыдущие игры), но все равно уступило. Следующий матч «зубры» проведут 1 февраля в гостях с «Сибирью».

Отметим, что нападающий «Автомобилиста» и сборной Беларуси Джефф Платт провел 600-й матч в КХЛ. С 2008 по 2014 год он провел в составе минского «Динамо».

«Автомобилист» провел матч в ретроформе: под эмблемой разместили тематический рисунок — гитара. Также на джерси сделали надпись «Рок-клуб Свердловск».В 1980-е года в Свердловске (так тогда назывался Екатеринбурге) начинали свою творческую деятельность такие группы, как «Отражение», Nautulus Pompilius, «Чайф», Настя, «Агата Кристи» и другие.

Автомобилист – Динамо Минск – 6:5 (1:0, 2:2, 2:3)

Шайбы: 1:0 – 10 Голышев (Василевский, Дацюк) 1:1 – 27 Ковыршин (Морроу, Стефанович) 1:2 – 29 Павлович () 2:2 – 31 Обидин (Гареев) 3:2 – 32 Плэтт () 3:3 – 43 Костицын (Ковыршин, Готовец) 4:3 – 45 Мамкин (Гареев, Кучерявенко) 4:4 – 51 Стефанович (Костицын, Морроу) 5:4 – 55 Батыршин (Гареев, Кучерявенко) 5:5 – 57 Стефанович (Ковыршин, Достанко) 6:5 – 60 Голышев (Василевский, Дацюк)