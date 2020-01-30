Лукашенко вызвал Шеймана, Кочанову и Сергеенко

Президент Беларуси на встрече с подчиненными расставил акценты

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Напомним, 30 января Александр Лукашенко провел ряд кадровых перестановок. Президент назначил экс-директора Института экономики НАН Беларуси 51-летнего Валерия Бельского заместителем главы Администрации президента. В 90-х Валерий Бельский начинал главным экономистом в совхозе “Калиновский” на Могилевщине, в Белыничском районе.

Также 30 января Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, главой Администрации Игорем Сергеенко и управляющим делами Виктором Шейманом, сообщает president.gov.by.

Особо акцентировалось внимание на необходимости согласованных действий в работе госорганов и обеспечении преемственности, тем более после прошедших кадровых перестановок.