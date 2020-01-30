Мужчина обокрал пенсионерку и подбросил золото на церковное крыльцо

Деньги и драгоценности из сейфа он унес, когда женщина попросила его помочь настроить компьютер

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Только через полгода обратилась за помощью в милицию жительница Октябрьского района Витебска, которую обокрал знакомый. У пенсионерки пропали 7000 долларов и золотые украшения. Все это она хранила в сейфе.

-В августе прошлого года женщина попросила знакомого помочь с настройкой компьютера. Мужчина увидел, что из сейфа торчат ключи, воспользовался моментом и похитил деньги и драгоценности. Женщина быстро обнаружила пропажу, но не стала обращаться в милицию, так как собиралась ехать за границу. Пенсионерка проводит много времени за рубежом, где живут ее дети, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Сотрудники уголовного розыска вычислили вора. Мужчина объяснил, что деньги он потратил на компьютерную технику, а драгоценности подбросил на крыльцо церкви в Витебске. Теперь ему предстоит ответить за кражу.