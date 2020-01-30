«Реакция педагога была недопустимой». Минобразования прокомментировало конфликт в гомельской гимназии

Учителя не имеют права давать подзатыльники, давить психологически и ругаться матом, подчеркнули в министерстве

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Министерство образования Беларуси выступило с кратким комментарием инцидента в гомельском гимназии - как сообщала «КП», учитель дернула третьеклассницу за ухо, девочка получила травмы, родители обратились в милицию >

- Независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой, - подчеркнули в Минобразования. Напомним, ранее ситуацию не комментировали ни в школе, ни в управлении образования.

По случаю, произошедшему в гомельской гимназии, сейчас проводится внутреннее расследование, по его результатам примут «соответствующие управленческие решения», рассказали в министерстве.

Там заявили, что Минобразования уже не раз «указывало на недопустимость проявления агрессии или насилия в отношении несовершеннолетних».

В ведомстве также обратились к педагогам: чтобы таких инцидентов больше не было, учителям надо «соблюдать четкий алгоритм действий».

- Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, - отметили в пресс-центре Минобразования. - Поэтому любое насилие - физическое в виде «подзатыльника» или психологическое в форме нецензурных высказываний - с позиции педагога недопустимы.