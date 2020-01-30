В парламенте Беларуси изучают вопрос отмены смертной казни

В МИДе считают, что если в Беларуси будет группа, занимающаяся отменой смертной казни - критики в адрес страны будет меньше. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В Нацсобрании Беларуси 30 января создали рабочую группу парламентариев, которые детально изучат вопрос о возможности отмены смертной казни, передала belta.by.

Группу поручили возглавить Геннадию Давыдько, председателю постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ.

Сообщается, что в предыдущих созывах Нацсобрания (Прим.: четвертом, пятом и шестом) так же в рамках спецгруппы изучалась «проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Беларуси».

– В белорусском МИДе давали положительную оценку деятельности этих групп и подчеркивали, что благодаря этому поддерживается экспертный диалог с зарубежными партнерам, – пояснил парламентарий.

Теперь в дипведомстве попросили «прописать» в названии группы именно «вопрос об отмене смертной казни». Существование рабгруппы и детальное изучение проблематики, по мнению Давыдько, позволит сдерживать «постоянно звучащую в адрес Беларуси критику и призывы к скорейшему мораторию или полной отмене такого вида наказания».

Кроме Геннадия Давыдько, который возглавит группу, названы кандитатуры Светланы Любецкой, председателя постоянной комиссии по законодательству, Александра Маркевича, члена постоянной комиссии по нацбезопасности и члена постоянной комиссии по законодательству Александра Сонгина. Своих представителей пришлют из Совета Республики, это будут: Андрей Русакович, завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ, и Виктор Чайчиц, председатель Белорусской коллегии адвокатов.

Напомним, первый смертный приговор в 2020 году вынесли 10 января, высшую меру наказания суд назначил двум братьям, убившим учительницу в Черикове.