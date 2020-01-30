За надпись «Бога нет» на церкви и знаке анархии на кладбище и ратуше безработный в Чечерске получил полтора года ограничения свободы

Парень был пьян и за свои проделки попал под уголовную статью

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В Чечерске судили местного безработного парня, который прогулялся с баллончиком краски по городу. 24-летний мужчина был пьян и натворил делов, за что попал под уголовную статью «Хулиганство».

Сначала парень подошел к зданию городской ратуши и нарисовал на ее стене знак анархии - заглавную букву «А» в окружности. Потом отправился к православному храму Преображения Господня, перелез через забор и написал на церкви «Бога нет».

Дальше - больше. Молодой человек пошел на кладбище и нарисовал знак анархии на створке ворот. И, напоследок, во дворе дома на стоянке изобразил ломаные линии на капоте чужой машины.

Парень разрисовал и чужую машину. Фото: МВД

Суд приговорил парня к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на полтора года - за «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества». Приговор пока не вступил в законную силу, рассказала «КП» пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.