В Пинске автоворы делали селфи со вскрытыми автомобилями, а потом забыли в одном мобильник

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На днях в Пинске к правоохранителям обратилась потерпевшая автоледи. Женщина заявила, что неизвестные вскрыли ее авто и украли «антирадар» и FM-модулятор. Подробности расследования сообщили в пресс-службе МВД.

Прибывшие по вызову следователи нашли в машине смартфон, хозяйка сказала, что телефон ей не принадлежит. Оказалось, что мобильник на месте преступления забыли… воры.

– Более того, в галерее смартфона было много селфи молодых людей на фоне машин. Позже выяснилось, что воры фотографировались со всеми авто, которые вскрывали. Исследуя снимки, оперативники нашли вторую жертву прямо на соседней от места преступления улице: из второй иномарки украли радиостанцию и видеорегистратор, – рассказали в пресс-службе.

А дальше – больше: о пропаже телефона в милицию заявил и сам… автовор. Правда, лично идти в отделение побоялся, отправил маму.

– Когда милиционеры заявились на порог вора с «утерянным» мобильником, молодой человек стал отрицать, что это его смартфон. Однако в телефоне было такое количество его селфи, что деваться фигуранту было просто некуда, – уточнили в МВД.

В автокражах подозреваются двое подельников 21- и 18-летний жители Пинска. Они вскрыли и обворовали не одну машину, делая на месте преступления селфи. Уголовное дело о кражах отправлено в СК на правовую оценку.