2020-01-30T19:28:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Могилевчанка сказала парню, что расстается с ним, а он схватился за нож

В милиции разбирают инцидент с угрозой убийством
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина пообещал зарезать девушку, если она его бросит.Мужчина пообещал зарезать девушку, если она его бросит.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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ЧП произошло на днях в Могилеве, сообщили в пресс-службе областного УВД. В милицию позвонила перепуганная 30-летняя горожанка и сказала, что бывший молодой человек угрожает ее зарезать.

– На место оперативно прибыл участковый и вывел из квартиры заявительницы агрессивного экс-бойфренда. Молодой человек был абсолютно трезвым, – уточнили в пресс-службе.

В итоге выяснилось, что могилевчанка решила расстаться с фигурантом и заявила ему об этом еще несколько дней назад. Расставаться фигурант не хотел и несколько раз просил возлюбленную дать ему второй шанс. В тот день он в очередной раз пришел для «разговора» и взбесился, когда вновь услышал категоричное «нет». Мужчина схватил со стола кухонный нож и сказал, что зарежет женщину, если она не продолжит с ним романтические отношения.

– Потерпевшая утихомирила буяна, но как только он отвлекся, позвонила в милицию, – добавили в УВД.

Сейчас дело передано на правовую оценку. Уточняется, что ранее безработный 28-летний могилевчанин судим не был, однако неоднократно привлекался к ответственности за пьяные дебоши и драки. Ему грозит уголовная ответственность.

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