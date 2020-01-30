2020-01-30T19:52:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно 19-летний парень на кроссовере врезался в такси, в котором ехала мама с ребенком, они в больнице

Виновник аварии только недавно получил права
Надежда БУТОВИЧ
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В аварии пострадали пассажиры такси. Фото: ГАИ Гродно.В аварии пострадали пассажиры такси. Фото: ГАИ Гродно.
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Серьезное ДТП произошло в областном центре в среду, 29 января, сообщила пресс-служба ГАИ Гродно в официальном сообществе во ВКонтакте.

Авария случилась вечером, примерно в 21.30 часов, на гродненском проспекте Янки Купалы.

– Двигаясь в сторону улицы Победы 19-летний водитель на кроссовере «Форд» выехал на «красный» и врезался в такси на пересечении проспектов Клецкова и Купалы, – пояснили в пресс-службе.

Неопытный водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Фото: ГАИ Гродно.

Неопытный водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Фото: ГАИ Гродно.

Предположительно, ДТП произошло по вине молодого водителя кроссовера, получившего водительские права немногим более месяца назад. Во время столкновения он не пострадал. Но сильные повреждения получили пассажиры второй машины – такси «Хендэ». У женщины диагностировали множественные переломы, она в тяжелом состоянии находится в реанимации. У второго пассажира, ее 9-летнего сына – ссадины и ушибы, он так же находится в больнице.

По факту аварии ГАИ проводит проверку.

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В Гродно 19-летний парень на кроссовере врезался в такси, в котором ехала мама с ребенком, они в больнице
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