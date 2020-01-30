2020-01-30T21:07:17+03:00
Минск
КП Беларусь

Пожилого минчанина искали милиция и волонтеры, а он ушел от жены в монастырь

Мужчина нашел успокоение в обители
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Мужчина устал от ссор с женой и решил начать праведную жизнь. Фото: pixabay.com.Мужчина устал от ссор с женой и решил начать праведную жизнь. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Не так давно в минскую милицию с заявлением о пропаже отца обратился минчанин. Правоохранители объявили мужчину в розыск, в поисках человека помогали и волонтеры. Но, когда «потеряшка» нашелся, удивлены были все. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Партизанского РУВД.

В ходе следствия выяснилось, что пожилой минчанин сильно конфликтовал со своей супругой, постоянные ссоры так его измотали, что он просто решил уйти из дома, куда глаза глядят. Сын заявил о пропаже человека и после публикации ориентировок в ряде СМИ, удалось его найти.

– Гражданина мы обнаружили на территории одного из монастырей Минщины, где он работал, помогая по хозяйству. Мужчина рассказал, что устал от вечных ссор с женой, ушел и две недели жил у всевозможных знакомых, а потом понял, что жизнь его грешна и неправильна, поэтому решил уйти в монастырь и теперь готовится стать послушником, – пояснили правоохранители.

Новость обрадовала его родных, которые уже и не надеялись увидеть его живым. О том, вернется он домой к семье или продолжит праведную жизнь, не сообщается.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Минском начальник сельской почты украла со счета и перевела на карточку мужа $8400
Пожилого минчанина искали милиция и волонтеры, а он ушел от жены в монастырь
Кубинец переплыл Буг, чтобы попасть в ЕС, а там его встретили польские пограничники
Хоккей в стиле рок: минское «Динамо» в веселом матче уступило «Автомобилисту»
В Гродно 19-летний парень на кроссовере врезался в такси, в котором ехала мама с ребенком, они в больнице
Могилевчанка сказала парню, что расстается с ним, а он схватился за нож
В Пинске автоворы делали селфи со вскрытыми автомобилями, а потом забыли в одном мобильник
За надпись «Бога нет» на церкви и знаке анархии на кладбище и ратуше безработный в Чечерске получил полтора года ограничения свободы
В парламенте Беларуси изучают вопрос отмены смертной казни
«Реакция педагога была недопустимой». Минобразования прокомментировало конфликт в гомельской гимназии
Мужчина обокрал пенсионерку и подбросил золото на церковное крыльцо
Лукашенко вызвал Шеймана, Кочанову и Сергеенко
В Беларуси на коронавирус обследован 121 человек
Генпрокуратура предложила освобождать взяточников от наказания после явки с повинной
В Белорусской армии началась внезапная комплексная проверка боеготовности
Лукашенко провел ряд назначений: кто теперь новый заместитель управделами президента, посол в Китае и мэр Витебска
Генпрокурор высказался о «сахарном деле»