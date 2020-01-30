Пожилого минчанина искали милиция и волонтеры, а он ушел от жены в монастырь

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Не так давно в минскую милицию с заявлением о пропаже отца обратился минчанин. Правоохранители объявили мужчину в розыск, в поисках человека помогали и волонтеры. Но, когда «потеряшка» нашелся, удивлены были все. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Партизанского РУВД.

В ходе следствия выяснилось, что пожилой минчанин сильно конфликтовал со своей супругой, постоянные ссоры так его измотали, что он просто решил уйти из дома, куда глаза глядят. Сын заявил о пропаже человека и после публикации ориентировок в ряде СМИ, удалось его найти.

– Гражданина мы обнаружили на территории одного из монастырей Минщины, где он работал, помогая по хозяйству. Мужчина рассказал, что устал от вечных ссор с женой, ушел и две недели жил у всевозможных знакомых, а потом понял, что жизнь его грешна и неправильна, поэтому решил уйти в монастырь и теперь готовится стать послушником, – пояснили правоохранители.

Новость обрадовала его родных, которые уже и не надеялись увидеть его живым. О том, вернется он домой к семье или продолжит праведную жизнь, не сообщается.