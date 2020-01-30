Под Минском начальник сельской почты украла со счета и перевела на карточку мужа $8400

Деньги со счета ОПС мошенница переводила на личную карту прямо с рабочего компьютера. Фото: УСК по Минской области.

Изменить размер текста: A A

Фигуранткой в уголовном деле о присвоении имущества в крупном размере стала 28-летняя бывшая начальница сельского отделения почты в Минском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УСК по Минской области на официальном сайте.

Известно, что злоумышленница, работая начальнице почты, запустила руку в «казну» отделения.

– С октября по ноябрь 2019 года фигурантка с помощью рабочего компьютера перевела деньги со счета ОПС на банковскую карточку супруга. За украденные с почты деньги покупала себе одежду, вещи и продукты, – пояснили в УСК.

Когда на почте проводилась ревизия, манипуляции вышли наружу. С должности мошенницу уволили, а делом занялись правоохранители.

– Общаясь со следователем, подозреваемая признала свою вину. Общая сумма украденных средств превысила 18 тысяч белорусских рублей, – добавили в пресс-службе.

Сейчас фигурантка находится под обязательством о явке, она уже полностью возместила ущерб. Следствие еще не завершено.