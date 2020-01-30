В Италии на круизном лайнере из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров из Китая оказались «заблокированными» 6 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В четверг, 30 января, в порту Чивитавеккья (Италия) на борту круизного лайнера оказались заблокированными шесть тысяч пассажиров. Причем более тысячи из них завершили путешествие и должны были успеть на «стыковки» с другим транспортом, чтобы оправиться домой. Об этом сообщил итальянский ресурс – газета La Repubblica.

В СМИ уже окрестили лайнер на карантине – «опечатанным небоскребом». Причина такого инцидента – необходимые меры предосторожности из-за бушующего в Китае коронавируса. Сообщается, что на борту лайнера среди прочих пассажиров находилась супружеская пара из Гонконга. Когда супруги заболели, их поместили в изолированные каюты и вызвали медиков. При этом высокая температура была только у жены, мужа изолировали для профилактики – видимых симптомов простуды у него пока не проявилось.

В управлении береговой охраны успокоили, что ситуация находится под контролем и нет причин для беспокойств. У «подозреваемых» пассажиров были взяты анализы, и образцы были экстренно отправлены в больницу Спалланцани в Риме для обследования на коронавирус.

– Пока не будет получен официальный результат, корабль останется на карантине, – заявила мэрия города.