ВОЗ объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией

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30 января в Женеве прошло экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения. По его итогам новый коронавирус из Китая признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Такое решение не является вотумом недоверия к Китаю, а вызвано стремлением помочь странам со «слабой системой здравоохранения».

- Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения. Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса, - цитирует генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса ТАСС.

Эпицентр распространения вируса 2019-nCoV - Китай. По последним данным, только в провинции Хубэй от него умерли 204 пациента и более 5,8 тысячи заразились. Всего по состоянию на утро 31 января от пневмонии, спровоцированной коронавирусом, погибли 213 человек, еще 9692 заболели. За небольшой срок зараза проникла в Японию, Таиланд, США, Австралию, Вьетнам и другие страны. Поэтому решать эту проблему нужно сообща. Объявленный режим ЧС позволяет привлечь к вспышке болезни международное внимание и фонды для борьбы с ней.

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