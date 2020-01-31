Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%

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Изменения вступают в силу уже завтра. С 1 февраля 2020 года транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории республики вырастет более чем на 6%. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что переговоры с российской стороной оказались безрезультатными из-за разногласий в определении тарифов.

- Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта, - цитирует министра belta.by.