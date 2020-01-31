Тепло и влажно: погода в Беларуси в выходные дни

Надо было в Новый год звать не Снегурочку, а зиму

Прогноз на первый февральский уикенд так и шепчет: закрой шторы, обними кота

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У оптимистов нынешняя зима наполовину весна, а у пессимистов - наполовину осень. Шутки шутками, но прогноз синоптиков на ближайшие дни снова не похож на зимний. По информации Белгидромета, февраль начнется с аномально теплых показателей. В выходные дни погоду определят атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения.

1 февраля в Беларуси сохранится уже привычная нам облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. По востоку ожидаются осадки и гололед. Местами сгустится слабый туман. Ветер юго-западный, порывистый. Ночью температура воздуха будет колебаться от -2°С до +5°С. Днем - от +2°С до +9°С по западной части страны.

2 февраля будет по-прежнему облачно. Временами прольются дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый. Особо несладко придется жителям юго-западных районов Беларуси: к ним придут сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью составит от +1°С до +8°С. Днем воздух прогреется до +3...+9°С.

Кстати, ранее Белгидромет сообщал, что в декабре климатическая зима не наступила. Первый месяц зимы выдался аномально теплым: в среднем температура воздуха на 1 - 6 градусов превышала норму. Но это не максимальные показатели. Например, 25 декабря в северных и центральных районах среднесуточная температура воздуха достигала +8...+9°С, что на 10 - 14 градусов выше нормы. Итоги за январь пока неизвестны, но не исключено, что они тоже будут далеки от «классических».