2020-01-31T11:23:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В поселке Мир на пожаре брат спас брата

Мужчина нашел родственника на полу в задымленной комнате
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Хозяина нашли на полу. Фото: МЧСХозяина нашли на полу. Фото: МЧС
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Пожар случился в 4.45 утра в агрогородке Мир в Барановичском районе. Горела квартира на первом этаже в двухэтажном доме.

К моменту, когда на место ЧП прибыли пожарные, 45-летнего хозяина квартиры уже спасли. Его вынес из задымленной комнаты его брат - мужчина лежал на полу. Его забрали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил диван и постель, дым закоптил стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается, уточняют в Брестском областном управлении МЧС.

Эвакуацию в доме не проводили.

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