В поселке Мир на пожаре брат спас брата

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Пожар случился в 4.45 утра в агрогородке Мир в Барановичском районе. Горела квартира на первом этаже в двухэтажном доме.

К моменту, когда на место ЧП прибыли пожарные, 45-летнего хозяина квартиры уже спасли. Его вынес из задымленной комнаты его брат - мужчина лежал на полу. Его забрали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Работники МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил диван и постель, дым закоптил стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается, уточняют в Брестском областном управлении МЧС.

Эвакуацию в доме не проводили.