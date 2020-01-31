Фотофакт: посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в маске-респираторе разгружает гуманитарный самолет в Китае

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Самолет с гуманитарной помощью для Китая вылетел из Беларуси 29 января. На борту военного лайнера - лекарства, дезинфицирующие препараты, средства для обеззараживания воздуха, маски, халаты, перчатки - словом, все, что может помочь в борьбе с бушующим коронавирусом. Общий вес груза составил 20 тонн, а формировался он согласно потребностям китайской стороны. До Пекина самолет Ил-76МД добирался около 20 часов с двумя дозаправками: в Новосибирске и во Владивостоке.

Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, должность которого скоро займет Николай Снопков, добавил фото с места событий. "Держись, Китай! (30.01.2020 на перегрузке белорусских медикаментов из Пекина в Ухань)", - подписал снимок в Твиттере дипломат.

На борту военного самолета - 20 тонн медикаментов и средств защиты. Фото:

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