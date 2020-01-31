Подростка с травмой позвоночника нашли на заброшенной стройке под Пинском

Его перевели на лечение в Минск

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Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования подростка в Пинском районе.

Мальчика нашли в беспомощном состоянии возле недостроенной больницы в Парахонске. Его доставили сначала в Пинскую райбольницу, а потом перевели в Минск в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, пишет «Медиа-Полесье».

Известно, что по заброшенному зданию 14-летний школьник лазал вместе со сверстниками. Следователям предстоит выяснить, кому принадлежит объект, что дети делали на территории недостроенного здания и при каких обстоятельствах получили травму.

По словам местных жителей, этот долгострой стоит уже более 20 лет и никак не защищен от постороннего проникновения, поэтому часто притягивает подростков.