2020-01-31T13:47:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подростка с травмой позвоночника нашли на заброшенной стройке под Пинском

Его перевели на лечение в Минск
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Подростков притягивает эта заброшенная больница. Фото: media-polesye.byПодростков притягивает эта заброшенная больница. Фото: media-polesye.by
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Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования подростка в Пинском районе.

Мальчика нашли в беспомощном состоянии возле недостроенной больницы в Парахонске. Его доставили сначала в Пинскую райбольницу, а потом перевели в Минск в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, пишет «Медиа-Полесье».

Известно, что по заброшенному зданию 14-летний школьник лазал вместе со сверстниками. Следователям предстоит выяснить, кому принадлежит объект, что дети делали на территории недостроенного здания и при каких обстоятельствах получили травму.

По словам местных жителей, этот долгострой стоит уже более 20 лет и никак не защищен от постороннего проникновения, поэтому часто притягивает подростков.

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