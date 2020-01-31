2020-01-31T14:15:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Копылем собака набросилась на дедушку и покусала его – зверя пришлось застрелить

Пса не утихомирили даже 4 дротика со снотворным
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: УВД МиноблисполкомаФото: УВД Миноблисполкома
Изменить размер текста:

Вечером 30 января пожилой мужчина из деревни Старый Копыль обратился в милицию. Он рассказал правоохранителям, что во дворе собственного частного дома на него напала крупная собака. Возможно, больная бешенством. Пес уже укусил пенсионера за руку и представлял угрозу для его семьи.

Фото: УВД Миноблисполкома

Фото: УВД Миноблисполкома

На место происшествия отправились участковый, экипаж ГАИ и работник ЖКХ. Они попытались поймать зверя и вывести его со двора, чтобы тот не покусал еще кого-нибудь, но собака вела себя агрессивно и бросалась на людей. Тогда сотрудник ЖКХ выпустил в разъяренного пса 4 дротика со снотворным, но даже это его не утихомирило. В итоге, когда собака бросилась на участкового, сотрудник ГАИ достал табельный пистолет и застрелил ее.

Фото: УВД Миноблисполкома

Фото: УВД Миноблисполкома

70-летнего мужчину отправили в больницу и оказали медицинскую помощь. А труп животного передали в райветстанцию для проведения экспертизы, - передает УВД Миноблисполкома.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти определились, какую пластиковую посуду могут запретить в кафе и ресторанах
По дорогам Беларуси ездит военная техника - это учения
Под Копылем собака набросилась на дедушку и покусала его – зверя пришлось застрелить
В Свислочи около КЗ «Минск» снова нашли труп женщины
Все же смертная казнь: Верховный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве ребенка в Лунинце
Подростка с травмой позвоночника нашли на заброшенной стройке под Пинском
Фотофакт: посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в маске-респираторе разгружает гуманитарный самолет в Китае
В поселке Мир на пожаре брат спас брата
Тепло и влажно: погода в Беларуси в выходные дни
Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%
ВОЗ объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией
В Италии на круизном лайнере из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров из Китая оказались заблокированными 6 тысяч человек
Под Минском начальник сельской почты украла со счета и перевела на карточку мужа $8400
Пожилого минчанина искали милиция и волонтеры, а он ушел от жены в монастырь
Кубинец переплыл Буг, чтобы попасть в ЕС, а там его встретили польские пограничники
Хоккей в стиле рок: минское «Динамо» в веселом матче уступило «Автомобилисту»
В Гродно 19-летний парень на кроссовере врезался в такси, в котором ехала мама с ребенком, они в больнице
Могилевчанка сказала парню, что расстается с ним, а он схватился за нож
В Пинске автоворы делали селфи со вскрытыми автомобилями, а потом забыли в одном мобильник
За надпись «Бога нет» на церкви и знак анархии на кладбище и ратуше безработный в Чечерске получил полтора года ограничения свободы
В парламенте Беларуси изучают вопрос отмены смертной казни
«Реакция педагога была недопустимой». Минобразования прокомментировало конфликт в гомельской гимназии
Мужчина обокрал пенсионерку и подбросил золото на церковное крыльцо
Лукашенко вызвал Шеймана, Кочанову и Сергеенко
В Беларуси на коронавирус обследован 121 человек
Генпрокуратура предложила освобождать взяточников от наказания после явки с повинной
В Белорусской армии началась внезапная комплексная проверка боеготовности
Лукашенко провел ряд назначений: кто теперь новый заместитель управделами президента, посол в Китае и мэр Витебска
Генпрокурор высказался о «сахарном деле»