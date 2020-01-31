Под Копылем собака набросилась на дедушку и покусала его – зверя пришлось застрелить

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Вечером 30 января пожилой мужчина из деревни Старый Копыль обратился в милицию. Он рассказал правоохранителям, что во дворе собственного частного дома на него напала крупная собака. Возможно, больная бешенством. Пес уже укусил пенсионера за руку и представлял угрозу для его семьи.

Фото: УВД Миноблисполкома

На место происшествия отправились участковый, экипаж ГАИ и работник ЖКХ. Они попытались поймать зверя и вывести его со двора, чтобы тот не покусал еще кого-нибудь, но собака вела себя агрессивно и бросалась на людей. Тогда сотрудник ЖКХ выпустил в разъяренного пса 4 дротика со снотворным, но даже это его не утихомирило. В итоге, когда собака бросилась на участкового, сотрудник ГАИ достал табельный пистолет и застрелил ее.

Фото: УВД Миноблисполкома

70-летнего мужчину отправили в больницу и оказали медицинскую помощь. А труп животного передали в райветстанцию для проведения экспертизы, - передает УВД Миноблисполкома.