Все же смертная казнь: Верховный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве ребенка в Лунинце

Трагедия произошла в октябре 2018 года - девочку убила ее мама вместе со своим знакомым

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В пятницу, 31 января, Верховный суд рассмотрел апелляцию по громкому делу об убийстве ребенка. Мама девочки, Наталья Колб, не согласилась со сроком, который назначил ей суд первой инстанции - 25 лет лишения свободы. Ее подельник Виктор Сергель обжаловал свой смертный приговор.

Верховный суд оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. После этого у осужденного Виктора Сергеля есть 10 дней, чтобы подать на имя президента прошение о помиловании.

После того как судья зачитал определение, обвиняемый пожал руку своему адвокату и сказал ему несколько слов.

Потерпевший, отец убитой девочки и муж осужденной Натальи, комментировать решение не стал. У него есть право на свидание с женой.

Трагедия произошла осенью 2018 года в семье молодой пары, которая растит троих детей. В тот день Леонид вернулся домой и увидел, что его дочь убита. Дома на тот момент была его жена Наталья Колб и ее знакомый Виктор Сергель. И Наталья, и Виктор были пьяны.

Ребенка они убили, как сказано в обвинении, «беспричинно, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью, способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий». Ребенку нанесли не менее 46 травматических воздействий - младенца обезглавили.

Следствие длилось около года, в Брестском областном суде дело начали рассматривать в сентябре прошлого года. Процесс проходил за закрытыми дверями. В октябре 2019 года суд приговорил Наталью к 25 годам лишения свободы, Виктора - к расстрелу.

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