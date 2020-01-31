В Свислочи около КЗ «Минск» снова нашли труп женщины

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Следственный комитет Беларуси сообщает: сегодня утром около концертного зала Минск в реке Свислочь прохожие заметили труп. Им оказалась 66-летняя женщина без каких-либо телесных повреждений. По предварительной информации ведомства, ее смерть не носит криминальный характер.

Фото: СК Беларуси

Личность погибшей уже установили. Вчера вечером супруг женщины заявил о том, что она пропала без вести. Сегодня родственники умершей опознали ее. Чтобы выяснить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, - сообщается в телеграм-канале СК.