2020-01-31T15:06:04+03:00
Общество
КП Беларусь

По дорогам Беларуси ездит военная техника - это учения

В Вооруженных силах началась проверка боевой готовности
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: mil.byФото: mil.by
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С 31 января по 1 февраля на дорогах Беларуси можно будет увидеть военную и специальную технику. Повода для паники нет: это не война, а учения в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. Транспорт пройдет по трассам четырех областей: Минской, Могилевской, Брестской и Гродненской. ГАИ советует водителям: будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.

Что это за проверка?

- С 30 января войска Вооруженных сил республики будут отрабатывать учебно-боевые задачи и днем и ночью, - сообщает пресс-служба Министерства обороны. - Учения пройдут на разных территориях: в лесах, на воде и в населенных пунктах.

Цель этой проверки для органов военного управления и командиров - определить способности управлять подразделениями и воинскими частями. А для подразделений Вооруженных сил – продемонстрировать готовность выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки.

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По дорогам Беларуси ездит военная техника - это учения
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