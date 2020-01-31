Власти определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в кафе и ресторанах
На Правовом форуме Беларуси для общественного обсуждения выложен проект «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды». Его цель - регламентировать список посуды и приборов из пластика, которые могут оказаться под запретом в точках общепита. В частности, МАРТ предлагает запретить использование одноразовых предметов, в состав которых входят поливинилхлорид и полистирол. А именно:
- стаканчиков, чашек и тарелок;
- ланч-боксов, лотков, коробок и контейнеров;
- палочек для размешивания.
Вместо них кафе и ресторанам предлагается использовать посуду и приборы из бумаги и картона, дерева и иных биоразлагаемых материалов природного происхождения, не содержащих поливинилхлорида и полистирола.
Обсуждение продлится до 10 февраля 2020 года.
В 2019 году в Беларуси приняли директиву №7, в которой идет речь о постепенном снижении объемов полиэтиленовой упаковки и замещением ее безопасной упаковкой. По информации МЖКХ, сейчас при изготовлении пластиковой одноразовой посуды используются материалы, затрудняющие промышленную сортировку отходов. Из-за этого переработка и вторичное использование пластика становится невозможным.