Власти определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в кафе и ресторанах

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На Правовом форуме Беларуси для общественного обсуждения выложен проект «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды». Его цель - регламентировать список посуды и приборов из пластика, которые могут оказаться под запретом в точках общепита. В частности, МАРТ предлагает запретить использование одноразовых предметов, в состав которых входят поливинилхлорид и полистирол. А именно:

- стаканчиков, чашек и тарелок;

- ланч-боксов, лотков, коробок и контейнеров;

- палочек для размешивания.

Вместо них кафе и ресторанам предлагается использовать посуду и приборы из бумаги и картона, дерева и иных биоразлагаемых материалов природного происхождения, не содержащих поливинилхлорида и полистирола.

Обсуждение продлится до 10 февраля 2020 года.

В 2019 году в Беларуси приняли директиву №7, в которой идет речь о постепенном снижении объемов полиэтиленовой упаковки и замещением ее безопасной упаковкой. По информации МЖКХ, сейчас при изготовлении пластиковой одноразовой посуды используются материалы, затрудняющие промышленную сортировку отходов. Из-за этого переработка и вторичное использование пластика становится невозможным.