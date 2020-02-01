Минское «Динамо» в гостях уступило «Сибири»

"Динамо" лишилось шансов на плей-офф, но старается биться в каждом матче. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проигрывали 0:3, сократили отставание до минимума, но сравнять счет не смогли

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«Зубры» провели очередной матч регулярного сезона КХЛ, наведавшись в гости к «Сибири». В четверг, напомним, команда Вудкрофта в веселом матче с 11 заброшенными шайбами уступила «Автомобилисту».

Первый период прошел при равной игре: первые десять минут с небольшим преимуществом минчан, затем инициативу перехватили сибиряки.

Второй период получился провальным – «Сибирь» забросила три шайбы. В концовке 20-минутки Денисов сократил отставание. В третьем периоде Дроздов забросил вторую шайбу «Динамо». В концовке матч «зубры» насели на ворота хозяев, но еще раз забросить не смогли. Это четвертое поражение подряд.

«Сибирь» - «Динамо» Минск – 3:2

С 35 очками «Динамо» занимает предпоследнее место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч «зубры» проведут 11 февраля в Риге с местным «Динамо».