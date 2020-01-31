КП Беларусь
Могилевчанин ударил женщину по голове и попытался отобрать у нее пакеты с продуктами
Мужчина и так был очень пьян, но все равно искал деньги на добавку
Решив совершить криминальный поступок в людном месте, дебошир сильно рисковал быть пойманнымФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Яркий пример, как злоупотребление алкоголем влияет на человека.
40-летний житель Могилева пребывал в изрядном подпитии и дрянном настроении. Ему нужны были деньги, чтобы купить еще горячительного, но денег не было. И тут на глаза дебоширу попалась 58-летняя местная жительница. Она несла в руках пакеты с продуктами, и в голове хулигана созрел план.
Он подобрал с земли палку и напал на могилевчанку. Ударил ее по голове и попытался вырвать пакеты, но не смог – за женщину заступились прохожие. Выпивоху задержали и возбудили уголовное дело. Свой поступок он объяснил тем, что был сильно пьян и не мог себя контролировать, - передает УВД Могилевского облисполкома.