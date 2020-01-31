2020-01-31T17:42:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минской области два человека получили травмы на работе: у одного повреждена рука, второй лишился пальцев

Оба случая произошли в один злополучный день
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: СК БеларусиФото: СК Беларуси
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29 января двое мужчин из Минской области получили травмы на работе. Первый случай произошел в Слуцке на одном из городских комбинатов. 61-летний токарь при обработке металлической детали на оборудовании получил травму руки: конечность затянуло в станок. С повреждениями предплечья мужчину забрали в больницу.

Второй случай произошел в тот же день, но уже в Молодечненском районе. По предварительной информации, 33-летний работник лишился пальцев руки в то время, когда настраивал включенный деревообрабатывающий станок. Мужчину с травматической ампутацией средних фаланг пальцев доставили в больницу, - сообщает Следственный комитет Беларуси.

Следователи осмотрели места происшествий, опросили сотрудников и назначили экспертизы. Им предстоит выяснить, есть ли связь между травмами работников и нарушением правил охраны труда должностными лицами организаций.

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