2020-01-31T18:25:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лобовое ДТП в Витебской области: на ночной дороге фура въехала во встречный Mitsubishi Lancer

Водитель легковушки доставлен в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель фуры не справился с управлением и оказался на встречке. Фото: ГАИ Витебск.Водитель фуры не справился с управлением и оказался на встречке. Фото: ГАИ Витебск.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на Витебщине ночью в пятницу, 31 января. Об этом пресс-служба ГАИ Витебска сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Авария случилась на трассе направлением Минск – Витебск. В ДТП два авто, фура «Мерседес» с полуприцепом и легковой «Митсубиси Лансер», попали недалеко от Бегомля, поселка в Докшицком районе.

– В темное время суток примерно в 04.00 часов водитель фуры не справился с управлением, и фура оказалась на встречной полосе движения. Где в этот же момент ехал легковой «Лансер», управляемый 27-летним водителем. Произошло лобовое столкновение, – уточнили в пресс-службе.

В аварии пострадал водитель легковушки, мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в райбольницу в Докшицы. В ГАИ рассказали, что по вине водителей, которые пересекли сплошную линию разметки и оказались на встречной полосе, происходит каждая десятая авария.

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