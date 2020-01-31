Витебчанина, который вернулся из Пекина, проверили на коронавирус

В Беларуси уже более 120 человек были госпитализированы из-за подозрения «уханьской пневмонии»

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Вернувшись из столицы Китая домой, житель Витебска почувствовал легкое недомогание. В сети он прочитал о бушующем в КНР коронавирусе и испугался, что из поездки в Пекин мог привезти инфекцию. В четверг, 23 января, витебчанин поспешил в местную поликлинику, чтобы пройти диагностику. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

– На сегодняшний момент все анализы на коронавирус не подтвердились, – пояснила представитель Минздрава.

Напомним, ранее и глава ведомства заявлял, что случаев опасного коронавируса в Беларуси нет. У всех, кого обследовали в нашей стране, а это свыше 120 человек – обычные грипп, пневмония или риновирус.

Тем временем, эпидемия набирает серьезные обороты. ВОЗ уже объявила вспышку коронавируса – международной чрезвычайной ситуацией. И хотя основным местом локализации «уханьской пневмонии» является Китай (Прим.: 170 летальных исходов, 7 тысяч инфицированных), вирус медленно и «точечно» распространяется по всему миру. Так 31 января уже и в России были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом.

А в Италии правительство на ближайшие полгода ввело режим ЧС, так как в стране были выявлены первые заболевшие китайским коронавирусом сообщила Corriere della Sera. На борьбу с эпидемией итальянское правительство намерено выделить 5 миллионов евро.