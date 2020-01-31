Курьерские службы будут сообщать в налоговую о крупных покупках

Предприниматели реализуют товары через курьерские службы, как физлица, и так скрывают реальную выручку. Фото: pixabay.com.

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В Беларуси прорабатывается вопрос о том, чтобы курьерские службы начали информировать налоговые службы о крупных суммах, поступивших от покупателей. Об этом со слов Сергея Наливайко, министра по налогам и сборам, сообщила belta.by.

Получение информации о крупных перечислениях за доставленные покупателям от физлиц товары должно стать системным, считают в ведомстве. Прецедентом к тому стали факты уклонения от уплаты налогов предпринимателями с помощью торговли в сети.

– В Минске инспекцией была пресечена незаконная деятельность одной из компаний, продающей в интернете смартфоны с доставкой через курьерские службы в регионы Беларуси. Началось все с жалобы покупателя, который после такой покупки остался без гарантийного обслуживания. В итоге выяснилось, что фактически товар покупателю поставил директор фирмы. Всего таким способом он продал людям товаров на 670 тысяч рублей. Так ему удавалось умышленно скрывать выручку, не исполняя налоговые обязательства. Против предпринимателя возбуждено уголовное дело, – рассказал министр.

Всего установлен целый ряд предприятий и организаций, работавших по таким же «схемам», продавших товаров на 3,8 миллиона рублей.