ЧП в Минске: Упала платформа подъемника, пострадали трое

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Несчастный случай на производстве произошел в белорусской столице в пятницу, 31 января. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Что произошло? Днем на улице Казимировской в Минске на строящемся объекте проводились работы. На высоте работали трое мужчин. Рабочие находились на выдвижной платформе гидравлического подъемника.

– Из-за падения выдвижной платформы, были травмированы три человека. Предварительно, платформа упала с высоты примерно в 10 метров. Причины выясняются, – уточнили в пресс-службе.

Сотрудник СК работают на месте происшествия, осмотрено место ЧП, опрошены очевидцы, изымается документация по ТБ и охране труда. Идет следствие.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Минской области 29 января на работе были травмированы два человека: мужчины работают в разных местах, но травмы получили в один и тот же злосчастный день.