Видеофакт. В Петербурге под рухнувшей крышей спорткомплекса погиб 30-летний мужчина
Несчастный случай в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» произошел в городе на Неве 31 января, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ГУ МЧС Санкт-Петербурга Алексея Аникина.
Известно, что в тот день в СКК проводились запланированные работы по демонтажу, во время чего и произошло частичное обрушение кровли.
По плану рабочие должны были перерезать 112 вант, скрепляющих аварийную крышу и железобетонное кольцо. Один из работников погиб, выполняя эту работу.
– Была нарушена техника безопасности во время проведения работ в спорткомлексе. Погибший 30-летний рабочий находился на высоте без страховочного ремня, – сообщил глава ГУ МЧС Петербурга.
Крыша обрушилась частично, спасатели работавшие на месте происшествия извлекли из-под завалов тело погибшего.
Момент гибели мужчины попал на видео: на кадрах, которые запечатлела камера, видно, как рабочий пытается добежать до спасительной люльки, в которой находится его коллега, но не успевает и срывается вниз вместе с рушащейся кровлей.
СРОЧНО!!! Во время сноса СКК "Питерский" погиб человек..Апокалиптичные кадры обрушения спортивно-концертного комплекса в Петербурге, где в ходе демонтажа под завалами оказался погребен как минимум один рабочий его можно заметить на видео. Мужчина не успел запрыгнуть в люльку, где его ждал товарищ. На месте комплекса к чемпионату мира по хоккею 2023 года планируется построить современную ледовую арена как минимум на 20 тысяч зрителей. Видео Фонтанки . Спортивно-концертный комплекс Петербургский спортивное сооружение в Санкт-Петербурге, один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. В данный момент властями города планируется использовать комплекс в качестве площадки для проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. Википедия Частые видео, полное объяснение ситуации и самые свежие, интересные новости! Все авторские права принадлежат их законным владельцам. В случае обнаружения материала, чье авторское право принадлежит Вам, просьба прежде чем предпринимать какие-либо меры по пресечению использования, сначала свяжитесь с нами по адресу mainnewsyt@gmail.com и мы сразу же удалим данный материал. Большое спасибо за понимание. Ставь лайк, рассказывай друзьям, подписывайся на канал, и самые свежие новости всего мира ты увидишь первым! Хорошего дня!
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