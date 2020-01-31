Видеофакт. В Петербурге под рухнувшей крышей спорткомплекса погиб 30-летний мужчина

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Несчастный случай в спортивно-концертном комплексе «Петербургский» произошел в городе на Неве 31 января, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ГУ МЧС Санкт-Петербурга Алексея Аникина.

Известно, что в тот день в СКК проводились запланированные работы по демонтажу, во время чего и произошло частичное обрушение кровли.

По плану рабочие должны были перерезать 112 вант, скрепляющих аварийную крышу и железобетонное кольцо. Один из работников погиб, выполняя эту работу.

– Была нарушена техника безопасности во время проведения работ в спорткомлексе. Погибший 30-летний рабочий находился на высоте без страховочного ремня, – сообщил глава ГУ МЧС Петербурга.

Крыша обрушилась частично, спасатели работавшие на месте происшествия извлекли из-под завалов тело погибшего.

Момент гибели мужчины попал на видео: на кадрах, которые запечатлела камера, видно, как рабочий пытается добежать до спасительной люльки, в которой находится его коллега, но не успевает и срывается вниз вместе с рушащейся кровлей.