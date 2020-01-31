2020-01-31T21:15:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МВД: В Минске «заминировали» два ресторана

Милиция ищет «шутника»
Надежда БУТОВИЧ
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Неизвестные сообщили на почту МВД, что заминировали два ресторана.Неизвестные сообщили на почту МВД, что заминировали два ресторана.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Столичные правоохранители, спасатели и другие экстренные службы в пятницу, 31 января, были подняты по тревоге. В конце рабочего дня, примерно в 18.00 часов, на электронную почту ГУВД Минского городского исполкома пришло сообщение: неизвестные написали, что рестораны «Кушавель» и «Поедем поедим» заминированы. Подробности сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

– Проверить сообщение о минировании выехали сотрудники милиции, специалисты саперно-пиротехнической группы взрывотехнического центра ВВ МВД, другие специалисты. Из обоих заведений общепита были эвакуированы посетители и персонал – несколько человек, – уточнили в пресс-службе.

В итоге это оказался типичный случай лжеминирования – подозрительные и взрывоопасные предметы обнаружены не были. Сейчас оперативники ищут человека, отправившего ложные сообщения об опасности.

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