2020-01-31T21:22:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске пьяный экстрасенс приехал в ГАИ ставить машину на учет

Мужчина – иностранец, но в Беларуси уже умудрился лишиться прав за пьяную езду
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина пьяным приехал в ГАИ, чтобы поставить на учет автомобиль.Мужчина пьяным приехал в ГАИ, чтобы поставить на учет автомобиль.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Курьезный случай произошел в Витебске. Мужчина, который участвовал в одном из выпусков украинской версии «Битвы экстрасенсов», попался на нетрезвом вождении. Он сам приехал в ГАИ – хотел поставить на учет автомобиль.

Историю рассказал телеканал «Витебск». Мужчина приехал в ГАИ на серой «Ауди». Старший инспектор ГАИ Дмитрий Морозов обратил внимание характерное поведение мужчины. По внешним признакам он был нетрезв. Медосвидетельствование это подтвердило.

Оказалось, что мужчина – иностранец, но на территории Беларуси уже попадался на пьяном вождении и был лишен прав.

С начала года в Витебске задержали 60 пьяных водителей, причем двое попались уже второй раз за месяц, отмечает ТК «Витебск».

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