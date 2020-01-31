В Витебске пьяный экстрасенс приехал в ГАИ ставить машину на учет

Мужчина пьяным приехал в ГАИ, чтобы поставить на учет автомобиль. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мужчина – иностранец, но в Беларуси уже умудрился лишиться прав за пьяную езду

Изменить размер текста: A A

Курьезный случай произошел в Витебске. Мужчина, который участвовал в одном из выпусков украинской версии «Битвы экстрасенсов», попался на нетрезвом вождении. Он сам приехал в ГАИ – хотел поставить на учет автомобиль.

Историю рассказал телеканал «Витебск». Мужчина приехал в ГАИ на серой «Ауди». Старший инспектор ГАИ Дмитрий Морозов обратил внимание характерное поведение мужчины. По внешним признакам он был нетрезв. Медосвидетельствование это подтвердило.

Оказалось, что мужчина – иностранец, но на территории Беларуси уже попадался на пьяном вождении и был лишен прав.

С начала года в Витебске задержали 60 пьяных водителей, причем двое попались уже второй раз за месяц, отмечает ТК «Витебск».