США назвали страны, гражданам которых ограничат въезд в США: в окончательном списке Беларуси нет

Граждане Беларуси могут ездить в США по тем же правилам, что и раньше. Фото: gradyfirm

Предварительно нашу страну включали в список вместе с Мьянмой, Эритреей, Кыргызстаном, Нигерией, Суданом и Танзанией. Все они в нем остались

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Список из шести стран, гражданам которых в разной степени ограничат въезд в США, администрация президента Трампа объявила в пятницу, 31 января. Главная новость для нас: Беларуси там нет, хотя есть веские основания считать, что в первоначальном списке наша страна была. Напомним, изначально по данным журнала Politico, Беларусь попадала в список стран, на которых будут наложены такие ограничения.

- Список стран еще не окончательный и может быть изменен, а пока он включает Беларусь, Мьянму (также известную как Бирма), Эритрею, Кыргызстан, Нигерию, Судан и Танзанию, - сообщало издание. Как видим, список и правда изменился. - Проект наложит иммиграционные ограничения на семь стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты.

Список должны были объявить в понедельник, 27 января, но перенесли окончательное объявление из-за ситуации с короновирусом в мире.

Напомним, в комментариях нам эксперты полагали, что она попала туда по недомыслию администрации Трампа. В окончательном варианте списка, который приводит Politico , нашей страны нет, а вот остальные страны, которые были в предыдущем, предварительном списке, остались. Но с несколько разными ограничениями.

США приостанавливает выдачу иммиграционных виз для граждан из четырех стран - Нигерии, Мьянмы, Эритреи и Кыргызстана, но не вводит запрет на въезд всех граждан из этих стран в Штаты. Жители Судана и Танзании не смогут, например, участвовать в лотерее грин-кард. Неиммиграционные визы не пострадали. Но, по нашим сведениям, граждан этих стран ждут гораздо более серьезные проверки безопасности и при выдаче виз, и по прибытии в США.

Новый запрет вступает в силу с 22 февраля этого года.