Погода на 1 и 2 февраля в Беларуси: дожди и до +9

Оставшимся в городе на зиму птицам такая погода, наверное, нравится. Фото: Владимир КРИУЛИН

Будет тепло и сыро

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В субботу, 1 февраля, по прогнозам синоптиков, днем пройдут дожди. Возможны, туман, утром и ночью - слабый гололед. Ветер - северо-западный, слабый и умеренный. Днем воздух прогреется до 1-7 выше нуля, на юго-западе - до 9 градусов тепла.

2 февраля прогнозируется облачная погода, опять-таки на большой части территории страны ожидаются дожди. Из-за этого ожидается слабый туман, слабый гололед. На западной части возможен порывистый ветер, утром и днем местами (преимущественно по юго-западу) — сильный порывистый.

Температура ночью будет от 0 по востоку до +8 по юго-западу страны. Днем ожидается 3-9 градусов выше нуля, - сообщает Белгидромет.