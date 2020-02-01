КП Беларусь
Погода на 1 и 2 февраля в Беларуси: дожди и до +9
Будет тепло и сыро
Оставшимся в городе на зиму птицам такая погода, наверное, нравится.Фото: Владимир КРИУЛИН
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В субботу, 1 февраля, по прогнозам синоптиков, днем пройдут дожди. Возможны, туман, утром и ночью - слабый гололед. Ветер - северо-западный, слабый и умеренный. Днем воздух прогреется до 1-7 выше нуля, на юго-западе - до 9 градусов тепла.
2 февраля прогнозируется облачная погода, опять-таки на большой части территории страны ожидаются дожди. Из-за этого ожидается слабый туман, слабый гололед. На западной части возможен порывистый ветер, утром и днем местами (преимущественно по юго-западу) — сильный порывистый.
Температура ночью будет от 0 по востоку до +8 по юго-западу страны. Днем ожидается 3-9 градусов выше нуля, - сообщает Белгидромет.
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