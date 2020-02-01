Майкл Помпео прибыл в Минск. Это первый визит госсекретаря США в Беларусь

Его ждет встреча с президентом Беларуси и главой МИДа

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Самолет с американской делегацией совершил посадку в Национальном аэропорту «Минск». Визит госсекретаря Майкла Помпео в Беларусь входит в часть евразийского турне. До этого он посетил Великобританию и Украину,- сообщает belta.by. Изначально первый визит госсекретаря США в Беларусь должен был состоятся 4 января, но в последний момент планы изменились из-за напряженной обстановки в Ираке и Сирии.

Ожидается, что в Минске с Майклом Помпео встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Владимир Макей.

Помпео был членом Палаты представителей Конгресса США (Республиканская партия) от штата Техас, возглавил Центральное разведывательное управление США, пост госсекретаря занимает с 2018 года.

Вчера вечером стало известно, что Беларуси нет в списке стран, гражданам которых запрещен въезд в США.