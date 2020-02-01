Встреча Лукашенко и Помпео: спецслужбы Беларуси и США, новый посол, инвестиции

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В Минск с визитом прибыл госсекретарь США Майкл Помпео. Во Дворце Независимости он встретился с Александром Лукашенко. Президент Беларуси отметил, что ранее они были знакомы заочно, еще в тем времена, когда Помпео возглавлял ЦРУ (2017-2018 года).

- Мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности, я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб, - передает слова Лукашенко belta.by.

Лукашенко сказал, что Помпео - один из архитекторов современной политики США. Также президент приветствовал желание госсекретаря лично посмотреть на Минск:

- Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну.

Александр Лукашенко высказал готовность обсудить все вопросы повестки двусторонних отношений, сказал, что Беларусь — нормальная страна с нормальным народом, который хочет работать на стабильность и мир.

Майкл Помпео пообещал, что США вскоре назначат посла в Беларуси. Он отметил, что официальный Вашингтон не ставит перед Беларусью выбора, с кем сотрудничать. Но госсекретарь СШАвыразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Беларуси и выразил надежду на ее улучшение.

Помпео заявил, что США готовы инвестировать в Беларусь:

- Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите. <…> Мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении.