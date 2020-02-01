Лобовое столкновение под Барановичами: водителя спасли сотрудники МЧС

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31 января в 19:43 спасателям оперативного управления Барановичского подразделения МЧС поступила информация: около деревни Козлякевичи дорожно-транспортно происшествие.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Дальше произошло лобовое столкновение его машины со встречным грузовым автомобилем ГАЗ-3302. Водитель легковушки был заблокирован, ему помогли выбраться спасатели при помощи специального инструмента. Мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу. Водитель грузовика не пострадал. Автомобили получили механические повреждения, - сообщили в МЧС.