2020-02-01T14:14:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ивацевичах мужчина пришел на каток с ребенком, а в итоге избил сотрудника ДЮСШ

Пострадавший с тяжелыми травмами находится в больнице
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В Ивацевичах мужчина пришел на каток и подрался с сотрудником ледового дворца. Фото: Следственный комитетВ Ивацевичах мужчина пришел на каток и подрался с сотрудником ледового дворца. Фото: Следственный комитет
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26 января вечером (около 18:20) 34-летний житель города Ивацевичи вместе со своим сыном пришел в местный ледовый дворец, чтобы покататься на коньках. На тот момент лёд застывал после заливки, свет над площадкой был выключен и посетителей не было.

Увидев, как мужчина с сыном вошли на ледовую площадку, 50-летний рабочий ДЮСШ догнал их и пояснил, что в тот момент кататься на льду было нельзя. После чего между мужчинами вспыхнул конфликт: посетитель избил рабочего руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения.

В отношении 34-летнего мужчины Ивацевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь.

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