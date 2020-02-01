Из-за приезда главы Госдепа США Александр Лукашенко не сыграл в хоккей

Пока Лукашенко встречался с Помпео, команда президента все равно выиграла в хоккей у гомельчан. Фото: БелТА.

Но его команда все равно выиграла у гомельчан

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В субботу, 1 февраля в Минск прилетел глава Госдепа США Майкл Помпео - визитов американских политиков такого уровня во время правления Лукашенко еще не было. Утром Александр Лукашенко принимал американца во Дворце Независимости. В это же время хоккейная команда президента сражалась с гомельчанами в очередных Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей на призы президентского спортивного клуба. Принять участие в субботнем мачте Александр Лукашенко не смог.

Матч проходил в спорткомплексе «Олимпик Парк». В итоге президентская дружина обыграла хоккеистов Гомельской области со счетом 12:4 (6:1, 3:2, 3:1). На счету младшего сына президента – Николая Лукашенко – два ассиста. Лучшими игроками завершившегося матча признаны Александр Полищук (Гомельская область) и Денис Курдеко (команда президента).

Напомним, хоккейная команда президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.